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Бронза на первенстве Москвы по парусному спорту у коломенцев
4 августа 2016 г.
В Сургуте производят халяльную продукцию
15 июля 2016 г.
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30 декабря
15:00
Бронислав Виногродский: прогноз по Книге Перемен на 2017 год
29 декабря
15:00
Интернет-магазин «N&B Light» —создать освещение в доме легко
16 декабря 2016 г.
15:38
ДТП на проспекте Ленина
23 октября 2016 г.
12:46
Ремонт двигателя
6 октября 2016 г.
13:00
Международный онлайн-сервис «Честное слово» выдает деньги в долг и дарит клиентам смартфоны
15 августа 2016 г.
11:38
Что выгоднее – снять комнату или квартиру?
6 августа 2016 г.
15:06
Патентные «войны» Apple и Samsung прекращаются
5 августа 2016 г.
12:21
Как изучают планеты с помощью радио и радиации
11:11
Жительница Сургута пойдет под суд за незаконную прописку 15 мигрантов
4 августа 2016 г.
15:50
Для конкурса "Красота своими руками" число 50 стало магическим
15:21
Бронза на первенстве Москвы по парусному спорту у коломенцев
2 августа 2016 г.
9:56
Системы охраны и видеонаблюдения
27 июля 2016 г.
9:00
В Сургуте задержали курьера с синтетическими наркотиками
8:00
Полиция Сургута продолжает поиски похитителя 1 млн рублей
26 июля 2016 г.
17:56
123тест
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15 июля 2016 г.
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В Сургуте за сутки угнали два автомобиля
Голос города
Необходимо ли тестирование учащихся на употребление наркотических веществ?
ДА
100 %
НЕТ
0 %
Проголосовали 6 человек
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Три богатыря и Морской царь
мультфильм, комедия, приключения, семейный, Россия, 2016
Изгой-один: Звёздные войны. Истории / Бунтарь один. Звездные войны. История
фантастика, боевик, приключения, США, 2016
Ёлки 5
семейный, комедия, Россия, 2016
Викинг
история, драма, Россия, 2017
Пассажиры / Пробуждение
фантастика, драма, мелодрама, приключения, США, 2016
Снежная королева 3. Огонь и лед
мультфильм, комедия, приключения, семейный, Россия, 2017
Дед Мороз. Битва Магов
фэнтези, семейный, приключения, Россия, 2016
Моана / Ваяна
мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный, США, 2016
Призрачная красота / Скрытая красота
драма, США, 2016
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